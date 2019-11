Rocío Oliva apuntó contra Gianinna y Dalma Maradona: "Que se ocupen del padre"

Diego Maradona y su familia están nuevamente en el centro de la polémica. Molesta por lo sucedido en las últimas horas, Rocío Oliva habló en "Pamela a la Tarde" (América TV) para dar su versión.

“No me gusta prenderme en todo esto, pero es necesario salir a aclarar. Diego está bien de salud, no llamo para ser vocera de Diego, sino para explicar mi situación. Yo no tengo que empastillar a nadie ni darle alcohol a nadie. Diego cumplió años y estaban sus amigos de Venezuela e Italia, que no conozco. Yo no le organicé el cumpleaños. Serían 20 personas aproximadamente”, empezó diciendo.

“No me hace gracia que Diego esté empastillado. Si la hija dice eso y no tengo intención de entrar en discusión con ella porque no me corresponde y lo tiene que arreglar él. Pero si me meten a mí, necesito defenderme y decir que vengan y se ocupen de su padre las 24 horas. Que tomen el tema en serio, que no pongan algo en las redes sociales para decir que me ocupo. Yo si mi padre estuviera vivo y me quisiera ocupar, no publico algo en Instagram, voy y me quedo con él todos los días”, destacó, en relación a los fuertes mensajes de Gianinna.

“Acá nadie le impide nada a nadie, Diego es dueño de su vida y hace lo que quiere. Yo no estoy las 24 horas del día con él. Tampoco vi que sus hijas lo hayan ayudado por las redes sociales, lo único que hicieron fue generar este conflicto, porque en todo caso las cosas se solucionan puertas adentro”, añadió Oliva.

“Si Diego conoce a su nieta Roma (8 meses) es porque la llamé yo hace dos meses y les pasé la ubicación. Yo lo organicé todo para que Diego esté con sus hijas, pero si la hija lo va a ver una vez al año y va a hacer este quilombo... me parece que no. Que no me metan, no me podés echar la culpa. Estamos hablando de un hombre de 60 años que está lúcido y sabe lo que hace”, señaló molesta.

“La gente que estaba se sorprendió de la forma maleducada de la actitud de ellas. Se armó un ambiente de tensión. Si les importa, que se ocupen de verdad. Ya somos grandes. Ella se fue y al rato volvió con Daniel Osvaldo. Diego no estaba tirado en un sillón y tampoco había nada raro. Es muy fuerte decir ‘recen por él’. Si para ella es así, que venga y se ocupe y que esté con él. Las puertas están abiertas para Gianinna, para Dalma, para quien sea”, aseguró.

Por último, al ser consultada sobre su relación con Maradona, aclaró: “Con Diego estamos bien y somos un equipo de trabajo. Esta es la manera en la que mejor nos llevamos. En este momento, esta es la realidad. Esto no me suma, tener que salir a explicar. No vivo con Diego”.

