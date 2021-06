Rocío Marengo volvió a disparar contra "MasterChef Celebrity": "Me sentí muy maltratada"

De invitada a la mesa del programa de Mirtha Legrand, Rocío Marengo, actual figura de La Academia, habló de su experiencia en MasterChef Celebrity (Telefe). La rubia apuntó contra el certamen de cocina y afirmó haberse sentido maltratada.

La modelo reveló que no se sintió del todo cómoda. "El show de acá está planteado diferente. Me gusta trabajar en reality shows porque me puedo mostrar como soy porque yo no tengo vergüenza, tengo mis cosas buenas y malas y yo muestro todo. Yo no invento un personaje”, aseguró.

“Acá no tenía forma de crecer o de avanzar. Ya me habían puesto ese personaje y lo que hacía ya tenía un fin. Me gustan los programas donde uno puede crear. Yo siento que acá trabajé en una novela donde cómo yo soy no llegaba a la gente. Me dolió mucho y me costó darme cuenta que fue solo un laburo en una novela. Me afectó como persona”, sostuvo.

Marengo remarcó que después de su paso por el programa empezó notar que su experiencia en MasterChef Celeberity fue pésima. “Yo terminé MasterChef Argentina y en todas mis entrevistas era una chica triste diciendo que se sentía vieja y que ya se retiraba del medio. Sentí que terminé una relación tóxica, como esas en las que te sentís fea, mal y oscura”, afirmó.

“Me marcó mucho porque siento que no me lo merecía. No merecía una edición así y me sentí muy maltratada”, lanzó, durísima. “Mostraron una Rocío que no era. Me pasó que me creí lo que estaba viendo y no era así. Yo sigo siendo la misma”, agregó.

La modelo dijo que padecía mucho las devoluciones que le hacían. “Mis sobrinos me decían ‘Roci, ¿por qué llorás?’. Lloraba porque me decían barbaridades que después no salían al aire, no porque la comida no tenía sal o azúcar. Había mucha presión porque había llegado a la final en Chile”, explicó, acerca de la actitud de los jurados.

Por último, Marengo destacó que hoy se siente muy conforme con su participación en La Academia. “Ahora con Marcelo me siento renovada. Es una producción que te motiva. Hoy siento que volví a ser la Rocío que era”, concluyó.

