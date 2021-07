Rocío Marengo tuvo su peor noche en "La Academia" y Ángel de Brito le puso un cero: “Es un espanto”

En la noche del viernes, Rocío Marengo se sumó a la lista de parejas que obtuvieron puntajes bajísimos en "La Academia" luego de haber pasado por la pista a demostrar que podía, según su perspectiva, cantar a Thalía.

Rocío no obtuvo el visto bueno del jurado y Ángel de Brito se mostró picante en su devolución. “Me pareció un espanto. Te hubieras olvidado la letra como Viviana Saccone anoche y era mucho mejor”, señaló el jurado antes de poner un cero. Ese puntaje enfureció a Marengo: “Cero no existe, no está. Eso es no presentarse, abandonar".

“No, no es así. Es de cero a diez”, le explicó De Brito, y la participante se volvió a quejar: “Mínimo un uno”.

Molesta, Rocío debió enfrentar devoluciones similares por parte de Guillermina Valdés, que les colocó un cuatro, Jimena Barón, que les pidió disculpas al ponerles un tres, y Hernán Piquín, que tenía voto secreto pero su crítica fue dura.

