Rocío Marengo, sobre su vida amorosa: "Estoy más madura, hay cosas que ya no las permito".

Rocío Marengo se encuentra soltera pero "conociendo a alguien" según comentó en "La tribuna de Guido", el ciclo de Guido Kaczka cuando el conductor le consultó. se encuentra soltera perosegún comentó enel ciclo decuando el conductor le consultó.





A raíz de esto, hablamos con la modelo y reafirmó que no tiene una pareja estable, aunque tampoco está sola...

Embed Una publicación compartida de Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el 1 May, 2018 a las 7:51 PDT

Embed Una publicación compartida de Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el 30 Abr, 2018 a las 6:23 PDT

Para completar, dejó en claro. "Estoy más madura y sé lo que quiero, lo que no quiero, los tratos... Hay cosas que ya no permito. Pero todavía no hay nada formal para contar".





Recordemos que a mediados del año 2016, Marengo estuvo en pareja con Eduardo Fort, hermano del legendario Ricardo, aunque la relación amorosa no prosperó en el tiempo.

reveló.