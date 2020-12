Rocío Marengo sobre el reto de Germán Martitegui a Sofía Pachano: "Cada uno sabe lo que dice y cómo actúa"

Comenzaron las semifinales en "MasterChef Celebrity" (Telefe) y están que arde ya que los ocho concursantes que quedaron se la juegan por todo para ganarse un lugar en la gran final.

Anoche, Sofía Pachano debió hacer una preparación a la que tenía que incluirle "charqui", un tipo de carne deshidratada. "¿Qué estás haciendo con el charqui? Es duro como una piedra", arrojó Germán Martitegui al acercarse a su mesada y ver que todavía no había puesto el producto en el agua.

"¿Por qué siempre lo mismo? El charqui es lo que más tenes que estar haciendo. ¡Metelo en el agua!", remarcó molesto con la participante. "No termino de contar el plato y ya me está cag... a pedo", dijo ella.

"No me retes siempre, Germán... A mi me retas mucho más que a otros siempre", le reclamó tras su crítica. "No, pareces a (Rocío) Marengo", señaló lapidario el exigente jurado. "Naaaaa... ¡Marengo no! Te juro que estoy dando todo", le retrucó Pachano.

PrimiciasYa.com se contactó este jueves con Rocío Marengo para saber cuál es su opinión por esta sorpresiva comparación con ella y señaló: "No lo vi al programa ayer, pero en Twitter al toque me escribieron y lo vi en los portales que lo levantaron, al toque me di cuanta que habían dicho algo. Pero yo ya no tengo nada para decir, y menos para estas fechas que son las fiestas".

"Pero cada uno sabe lo que dice y cómo actúa, yo estoy re tranquila, ya di vuelta la página. Ya dije las cosas que tenía que decir y les deseo lo mejor a todos", cerró la actriz y modelo.

Cuando Rocío Marengo fue eliminada, la modelo aseguró haberse sentido maltratada.

Marengo denunció que Germán Martitegui en un momento de la grabación le dijo "¡Cállate y cociná!", pero que fue editado y no fue puesto al aire.

“Siento que conmigo pasaron un límite, podríamos haber jugado juntos porque yo sé jugar pero jugaron conmigo. Yo me brindé desde el arranque pero siento que de a poco fueron manejando mis emociones y me terminé sometiendo a un maltrato lento”, aseguró la ex participante.

“Por más que las mujeres estamos en otra etapa y empoderadas, cuando vivís una situación así te da miedo. Y yo siento que también soy culpable, me brindé demasiado. A mí me interesa mucho la cocina, le puse mucha pasión y garra. Y yo permití que ellos crezcan sobre mí para accionar. En algún momento que yo ya la estaba pasando mal, quise sacar pecho y hacerles frente de igual a igual... Pero es claro que la estructura es del siglo 20 mil antes de Cristo. Hay algo de abuso de poder, una diferencia de poder abismal. Es una relación muy desigual. Me sentí maltratada, en carne viva, hicieron conmigo lo que quisieron”, agregó Marengo.

“Me llevaron para arriba y para abajo, me tenían en el Cielo y automáticamente me tiraban para el piso en el mismo momento... ¿Es un programa de televisión? Sí, pero cuando sos participante te olvidás de que estás en la tele, y la verdad que para mí fue durísimo lo que me hicieron pasar. Jugaron conmigo, me exprimieron... Yo hacía todo, me tiraron al piso y era parte del show. Las redes sociales me hacían mierda, era tendencia siempre. Todo bien, pero no me patees. ¿Qué más querían de mí? Giraba todo en torno mío y se me hizo un montón”, disparó contundente hace unos días.