Rocío Marengo se fue del país y no pudo despedirse de su novio, Eduardo Fort, por un insólito motivo

El la llevó al aeropuerto para que la rubia pueda tomar un avión e ir a cumplir un compromiso laboral, pero no se pudieron despedir como hubieran querido por culpa de un intruso.

Rocío Marengo y Eduardo Fort viven un gran momento de su relación, Ambos volvieron al país el lunes, tras unas vacaciones en Miami donde se encontraron con los sobrinos de él, los hijos de Ricardo, Martita y Felipe.

Rocío estuvo pocas horas en el país y volvió a Ezeiza, acompañada por Eduardo, para irse a cumplir un compromiso laboral en Bogotá, Colombia.

El problema fue que la parejita no pensó que los iba a estar esperando un notero. Visiblemente nerviosos, no quisieron besarse ante la cámara y Rocío le tiró la furia al periodista.

“Yo me voy del país y me quiero despedir bien de mi pareja!”, le dijo al notero de Los ángeles de la mañana, El Trece.

Consultada por las vacaciones, la mediática contó: “Estuvo todo muy bien, relax y felicidad, y ahora estoy en un lindo momento profesional, vengo de una mala cuando falleció mi papá me costó salir”.

Sobre el futuro de la pareja, reveló: “No hay planes y menos para hablar públicamente”.

Y, sobre los dichos de Karina Antoniali, la ex de Eduardo, sobre ella (la trató de prostituta) opinó: “Ellos tienen tres hijos divinos (Macarena, Angelina y Prieto), tengo buena relación y por respeto a ellos jamás hablaría de su mamá, que me pegue que hay espalda, me la banco. Soy solida y con un amor que la contiene”.

