Rocío Marengo: "Hoy no tengo ganas de tener ningún tipo de relación con nadie"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Rocío Marengo y Matías Defederico estuvieron como invitados el martes a "Pasapalabra", El Trece. estuvieron como invitados el martes a





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la modelo quien comentó ante la repercusión que tuvo en los medios este encuentro televisivo.

Embed Una publicación compartida por Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el Abr 8, 2018 at 4:56 PDT



"No me puedo poner en los pies de ella (Cinthia Fernández), no sé cómo lo va a tomar. Matías es un amor, lo conozco hace un montón y lo que se vio al aire fue lo que fue", explicó Marengo. explicó





"No hubo más que eso, de mi lado no hubo intenciones ni de buscarlo ni toquetearlo, no es mi estilo. Hoy la verdad que no tengo ganas de tener ningún tipo de relación con nadie".





"Estoy en otra, trabajando un montón, no es tema para mí hoy la parte sentimental. Si viene, viene, genial, pero no estoy buscando eso. No necesito eso en este momento de mi vida para estar plena", argumentó.

Embed Una publicación compartida por Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el Abr 10, 2018 at 11:26 PDT



Y cerró: "Lo tomo como un juego que pasó, yo me animé a jugar, Mati un poquito menos jugó y lo entendí hasta dónde podía jugar. Fue eso que vieron, nada más".





El video.