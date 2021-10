Rocío Marengo habló de cómo está hoy con Eduardo Fort

Rocío Marengo volvió a hablar de su situación con Eduardo Fort tras unos días de silencio y aquella explosión al aire en ShowMatch que sorprendió a todos.

En los últimos días surgieron rumores de final de relación entre la modelo y el empresario, hermano de Ricardo Fort, tras aquella fuerte crítica que le hizo ella a él en público.

“Estoy en mi edificio de soltera, no es que esté soltera, pero son mis amigas de ahí, que siempre me bancan y me dejan notitas por debajo de la puerta”, comenzó Rocío.

"Todo bárbaro, todo muy bien. Vamos a ver si viene (Eduardo) pero dejen de decir que estoy separada porque estoy con Edu", aclaró la modelo en su presentación del lunes en La Academia, ante la consulta de Marcelo Tinelli sobre su situación de pareja.

"Ya sabemos que si no viene, se lo pierde", agregó Marengo, luego de enojarse aquella vez con su pareja porque no la acompañaba nunca al programa.