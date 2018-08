Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





El mismo fue mostrado por Ángel de Brito en su programa, "Los Angeles de la mañana", El Trece.



Después que se conoció ese material en público, trascendió que el diputado se enojó mucho por esto y decidió terminar la relación con Bargiela.



Este medio se contactó con Marengo ya que su nombre circula como la autora de la grabación y difusión de ese video tomado en una reunión.





"No tengo nada para decirte. Me entero de esto recién. Yo igual no me enrosco con las cosas que hablan los entornos porque hablo con el dueño del circo no con sus monos (se ríe)", comentó Rocío.