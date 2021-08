Rocío Marengo se despachó contra Virginia Gallardo por Ricardo Fort

Rocío Marengo, actual pareja del hermano del recordado Ricardo Fort, apuntó contra Virginia Gallardo por no querer participar del documental del chocolatero y habló de los supuestos motivos. Invitada a LAM (eltrece), Marengo se refirió al tema que por estas horas ocupa a la familia Fort, pero también al mundo del espectáculo.

Todo comenzó con los posteos en las redes sociales por parte de Martita y Felipe Fort, en los que aseguraron sentirse decepcionados de Gallardo, al no querer formar parte de la docuserie que están gestando. Así, el miércoles pasado la colaboradora de Intrusos volvió a hablar del tema y explicó, entre lágrimas, los motivos por los que decidió no participar. Allí dejó claro que no tiene interés alguno en formar parte del negocio que siente que es.

Así las cosas, esta mañana Rocío Marengo recogió el guante, dado que forma parte de la familia chocolatera al estar en pareja con Eduardo Fort, y apuntó contra Gallardo desde el programa de Ángel de Brito. "Esto es un documental. Lo que se le pedía a Virginia era un testimonio, como se le pidió a mucha gente. Esa gente fue contactada para que de su testimonio y no quiere decir que después vayan a salir en cámara", arrancó asegurando.

"Tengo entendido que hay gente que terminó con juicios millonarios con Ricardo. Entonces, esa gente que está mal con él, se la evitó y ni se las contactó. Pero Virginia estuvo cerca de los niños, de hecho Martita la invitó al cumpleaños de 15. Ella fue y tenía un papel protagónico ese día y lo disfrutó...", agregó Marengo con la vehemencia que la caracteriza. "Pero después del cumple no los vio más a los nenes. Martita está dolida. Para ellos, era de las poquitas personas que no le hicieron mal a su papá. Y capaz se dio cuenta de que si no había plata de por medio para el testimonio, no está...", disparó picante.

"¿Cuánto pidió Gallardo?" pinchó el conductor de LAM a la actual integrante de la familia Fort. "Tengo un número pero no me atrevo a decirlo. Es en dólares y muchos habría pedido. De mi no va a salir cuánto", arremetió Marengo amenazante. Eso sí, después de acusar a Gallardo de haber exigida dinero a cambio de su participación en la serie, aseguró "Yo quiero aclarar que con Virginia tengo la mejor. Pero me duele que se metan con los chicos porque no se lo merecen. Los chicos no se merecen que Virginia no sea parte...".