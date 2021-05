Rocío Marengo confesó que tuvo un romance con el Kun Agüero: "Me tiraba onda"

Rocío Marengo, ahora en pareja con Eduardo Fort, hermano de Ricardo y heredero del máximo imperio de las golosinas en la Argentina, confesó que hubo algo con el Kun Agüero.

A la bailarina le preguntaron si era cierto que en un reportaje quisieron saber "a qué hombre le pagarías para tener una aventura amorosa" y ella contestó "al Kun Agüero".

Luego agregó: “Yo era muy amigota del Kun cuando éramos chicos y capaz lo dije porque teníamos confianza y me animé a decirlo. Nos cruzábamos en Esperanto, en los boliches”.

"Éramos muy chicos. Estamos hablando como hace veinte años atrás. Algo me acuerdo... Pero no mucho... jejej. Si todos blanquean un amor no blanqueado, yo me animo. El Kun me tiraba onda”, sostuvo en "Hay que ver".

Marengo hizo memoria y trajo a la mesa otra historia con un futbolista. “Estuve con Javier “Bombón” Rosada, que jugaba en Chacarita y después en Boca. La pasé bien, pero no estaría nunca más con jugadores”, cerró.

