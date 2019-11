Rocío Guirao Díaz habló sobre su primo: "La última vez que lo vi fue cuando tenía 15 años"

Gonzalo Guirao Díaz estaba viviendo en el departamento de su hermano Rodrigo, ubicado en el barrio de Palermo Hollywood.

Al parecer, el joven quiso saltar al balcón de su vecina, de nacionalidad estadounidense. Al ver esta secuencia, ella gritó para alertar a los vecinos.

"La damnificada quien refirió que momentos antes un masculino ingreso por el ventanal del balcón, producto de su grito de susto el masculino se retira saltando a dos departamentos linderos, siendo el ultimo de estos el propietario el señor Rodrigo Guirao Diaz", indica el acta policial.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, Gonzalo ya no estaba, aunque había dejado allí todas sus pertenencias.

En este marco, Rodrigo emitió un comunicado a los medios explicando lo sucedido y la patología que padece su hermano (VER NOTA). "Quiero negar rotundamente la existencia de un robo, no lo fue", remarcó.

Por su parte, Rocío Guirao Díaz, prima de Gonzalo y Rodrigo, dio su punto de vista en diálogo con LAM: "Me acabo de enterar. No sabía nada. Hace mucho que no lo veo a Gonza. La última vez que lo vi tenia 15 años y hoy tengo 35".

"Con Rodri sí tengo contacto. Me da mucha pena porque enterarme de un episodio así de un familiar, es horrible. Yo no les puedo decir mucho porque al no tratarlo durante tantos años no tengo ni idea sobre qué es lo que le pudo haber pasado", agregó.

"Yo estoy siempre para lo que se pueda ayudar. Tanto Rodri como Gonza cuentan conmigo", concluyó Rocío.