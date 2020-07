Roccasalvo sobre su denuncia contra Lío Pecoraro: "Pasó varios fines de semana"

Susana Roccasalvo se refirió al descubrimento que hizo la Justicia tras constatarse que el número de las llamadas que recibió cuando estaba al aire provenía del teléfono de Lío Pecoraro.

“Me sorprendí mucho cuando el miércoles pasado me llamó la Fiscalía”, admitió la conductora de "Implacables" en charla con "Confrontados", El Nueve.

“Yo estaba transmitiendo y me llamaban por teléfono. En la pantalla salía que era un número privado. Yo rechazaba la llamada haciendo que mi imagen quedé congelada. Esos fue pasando durante varios fines de semana, me parecía raro porque la gente que me conoce sabe que estoy al aire”, contó la animadora.

Y admitió que llevó el caso a lo judicial a través de su abogado Mauricio D´Alessandro por la insistencia de los llamados que recibió: “Mucha animosidad o estamos enfrente de alguien que no está en sus cabales”.

“Me quedó como cuando te dan una mala noticia, fue un golpe en el pecho. La fantasía de uno es que puede venir de otro canal, pero nunca me imaginé que sea de alguien del mismo canal”, se lamentó Susana.

Y remarcó que "en varias oportunidades" Pecoraro le había pedido trabajo.

