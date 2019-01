Roberto Piazza: "Soy gay, no soy un loco ni un psicópata; yo sé ayudar a la gente y Mirtha no"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Roberto Piazza dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com desde Madrid, España, luego de su fuerte posteo contra Mirtha Legrand por aquella pregunta que le hizo en la mesa hace unos años y que motivó la distancia entre ambos.





"Me mandaron un fragmento de lo que había hablado Mirtha Legrand en su programa y me pareció totalmente fuera de lugar. La pregunta que me hizo, en resumen, fue que dijo que siendo homosexual yo adoptaría a un chico y lo podría violar. O sea, si los homosexuales adoptan un chico lo violarían. Cuando yo fui violado de chico por mi hermano, de los 6 a los 17, que él después violó a su hijo diez años más. Y yo soy presidente de una fundación contra el abuso infantil", comentó el diseñador de moda. , comentó el diseñador de moda.





"Fue una pregunta totalmente absurda y perversa. Yo la conozco a Legrand desde los 22 años, en el 81, y durante años la quise más que a mi madre o mi tía. Conoció a mi familia, estábamos casi todo el día juntos. Me llamaba todos los días a las 8 de la mañana para darme consejos profesionales", agregó.





"Fueron años de estar juntos. Y un día se despachó con esa pregunta siendo un adulto. Fue una pregunta cruel. Yo lo había dicho públicamente, pero que lo pregunte de esa manera tan cruel a mí me afectó muchísimo y hay familias que no lo pueden superar, sé de casos por mi fundación. Es una mujer de una gran trayectoria, nadie es Dios ni María santísima, y no es la primera desafortunada que tiene. De igual modo yo no la odio ni nada, la dejé pasar y le mandé regalos y cartas muy lindas. Pero después repetía el tema con las personas que entrevistaba, estaba obsesionada con el tema. Siempre volvía al tema Roberto Piazza", puntualizó Piazza. , puntualizó

Y explicó: "Yo soy gay, no soy un loco ni un psicópata. Ella jamás me pidió disculpas a mí. Ella pidió disculpas tres días seguidos a la comunidad homosexual en cámara. Ella hirió a la sociedad plena en sí, no a la comunidad homosexual. Yo no soy de ninguna comunidad, yo soy Robertito Piazza, como me decía. No me llamó por teléfono y me dijo perdona o para invitarme a su programa para aclararlo, no lo hizo".





Y detalló: "Yo estaba en Madrid y me entero de esto que pasa y se ve en la cara de ella (Mirtha) como una cosa culposa. A ella la quería como mi madre o mi tía. Entonces, ella que no me haya pedido disculpas a mí como Roberto... Me tendría que haber llamado e invitarme a su programa para hablar del tema. Yo sé hablar de este tema después de casi 40 años de psicoanálisis y poder sobrellevarlo. Yo sé ayudar a la gente, ella no sabe ayudar a la gente".





"Me duele lo que dijo. O me ayuda y me pida disculpas directamente o se olvida y se calla directamente. Yo la llamé por teléfono, le mandé cartas, invitaciones a mis desfiles, jamás me respondió, nunca. Es lamentable, me duele. Es una mujer grande y se supone que cuando estas envejeciendo tendrías que ser un poco más sensible. Es una pena. Esta debe ser la vez 200 que la señora dice lo mismo y no estoy de acuerdo con sus pensamientos. Ese tipo de cosas hieren", finalizó Roberto.









