Roberto Piazza estuvo hace unos días en el programa "Pampita Online" de KZO y sus declaraciones generaron polémica a la hora de hablar de la crianza de un hijo entre dos hombres.





"Los niños necesitan una imagen materna. Si yo fuera padre, tendría una mujer dentro del hogar sí o sí para cuidar a mi hijo y yo cuidarlo como hombre. Dos hombres, no, prefiero adoptarlo yo solo", aseguró.





"Dos alfas no pueden cuidar a un niño. Yo soy ortodoxo al ciento por ciento. La gente no me conoce nada, piensa que porque yo me visto así con un uniforme alemán voy a ser un loco. No, no, no", remarcó.

La declaración generó un gran repudio, por lo que, en diálogo con PrimiciasYa.com, el diseñador aclaró: "Debido a los comentarios y forma de titular de algunos medios, quiero aclarar que fui el primero en casarme, fui uno de los principales que militó por el matrimonio igualitario, fui el primero en cambiar el código penal de Argentina para que los niños puedan hacer la denuncia cuando fuesen abusados sexualmente, y muchas cosas más por la sociedad..."





"Pero debido a que, sacado de contexto, una frase donde digo que el matrimonio igualitario no está capacitado para tener un hijo, no es así como yo opino. Lo que yo digo es que yo Roberto Piazza no estoy en condiciones ni ganas de adoptar un chico en este momento porque estamos en un tiempo de crisis", indicó.





"Tengo la Fundación que me lleva mucho tiempo y tengo cientos de chicos por cuidar. Además yo no estoy preparado porque mi vida va y viene de acá para allá, al igual que la de mi pareja. Al no tener una imagen materna, que no sería mi esposa y sería mi madre o hermana ya que yo no se lo daría a ninguna otra persona, yo he decidido no adoptar un chico. No es que no esté de acuerdo que lo hagan famosos como Marley o Flavio Mendoza, estoy totalmente de acuerdo con que se adopten chicos siempre y cuando sea a personas que estén preparadas para hacerlo. Yo no es que no estoy preparado, solo que no tengo ganas ni tiempo de poder hacerlo ya que dedico mi vida a otra filantropía". Y siguió:





"Lo que en no estoy de acuerdo es que al chico se lo muestre como un trofeo en todos lados. Como dice Urtizberea en un poema maravilloso 'dejen que los niños vivan como niños, y no como juguetes de exposición'... Quiero que la gente no opine más sobre mi vida íntima y sobre si al haber sido violado puedo o no adoptar, cosa que me retrotraen a la pregunta que me hizo la señora Mirtha Legrand. Se produjo todo un berenjenal y la gente no entiende nada, por eso quería aclarar todo esto. Pido que se respeten las opiniones como yo respeto la de otros, hay que cuidar un poco las palabras". Por último, dijo: