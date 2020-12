Roberto Piazza: "Me encantaría ir a comer con Juana Viale, pero la familia de Mirtha Legrand me odia"

Roberto Piazza, quien desde el 2010 no va a su programa, se refirió una vez más a su enfrentamiento con Mirtha Legrand. Lo hizo en un live de Instagram con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com.

Recordemos que el diseñador también tuvo que vivir un cuestionamiento muy desatinado de parte de la conductora cuando fue a su ciclo. "La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?", le preguntó Mirtha aquella vez, provocando fuertes reacciones en su contra

"Con Mirtha seguimos distanciados, no nos hablamos ni saludamos. La familia de ella me odia. Me encantaría ir a comer con Juanita, ella me parece maravillosa. Pero el hermano, Nacho Viale, me detesta. Yo no tengo la culpa que ella me haya dicho lo que dijo", dijo Piazza en diálogo con este medio.

"Con Mirtha antes la relación era excelente, era mi madrina de toda la vida. Cuando dijo que si yo siendo gay podía violar a mi hijo cuando lo adoptara, ahí se pudrió todo. Hasta el día de hoy no hubo perdón de ambas partes, eso fue hace diez años ya", recordó el diseñador.

En esa misma línea, agregó: "Mirtha pidió perdón a la comunicad homosexual, pero yo no soy una comunica. Yo soy Roberto Piazza y era su ahijado. A mí no me llamó nunca por teléfono por lo que dijo y tampoco me volvió a invitar a su programa. Quedó ahí como una pregunta desafortunada que a mí no me gustó para nada lo que dijo. Me pareció de muy mal gusto lo que me dijo".

Además, Piazza contó: "Hace cuatro meses me llamaron para ir al programa de Marcela Tinayre, con quien tenía una relación muy buena y me llamó su productor para invitarme y a la media hora me llaman para decirme que me desinvitaban. Tampoco lo ve tanta gente a es programa, así que no importa ya fue".

Por último, reconoció: "Yo creo que estaría bueno ir al programa de Mirtha para limar asperezas. Creo que la gente espera ese reencuentro así nos amigamos. Ojalá que cambié su opinión".

