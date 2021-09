Roberto Pettinato fue operado de urgencia tras complicarse una cirugía programada

Roberto Pettinato se había internado en el Sanatorio Finocchietto porteño el miércoles 1 de septiembre para una cirugía programada.

Al conductor le habían detectado unos pólipos en el hígado que debían extirparle, por eso la fecha programada de quirófano, procedimiento que sería "sencillo" para los médicos.

Sin embargo, durante el procedimiento, los doctores detectaron un problema en el apéndice del conductor que complicó la situación, informó Teleshow.

El animador de 65 años se encuentra desde ese entonces internado y bajo observación, según le confirmó Tamara Pettinato al mencionado sitio.

Hace unos días, Pettinato lanzó picantes declaraciones referidas al presente de Marcelo Tinelli en la televisión en cuanto a los números de rating de ShowMatch.

"Para no preocuparse tiene que mirar el número de su CBU, y nada más... Entra a la cuenta, con toda la familia alrededor diciendo: ok papá, te amamos", precisó con ironía Roberto en charla con Intrusos.

Y remarcó: "Tinelli no es la televisión que a mí me gusta... Yo no veía los programas enteros porque no era... no es de mi palo".