Roberto Moldavsky, el cuarto eliminado de "MasterChef Celebrity": "Es como una vacación que se terminó"

En la noche del domingo, Roberto Moldavsky se convirtió en el cuarto eliminado de "MasterChef Celebrity" (Telefe) tras quedar nominado en última instancia junto al Turco García.

“Hoy van a usar el cerebro al cien por ciento”, anunció Damián Betular, ante la ansiedad de los participantes que, cuando abrieron la caja, descubrieron el primer indicio: allí dentro había seso de vaca, que debían utilizar como relleno de una pasta.

Como dificultad extra, tenían una caja con un candado que representaba una gran incógnita. Promediando la prueba, tuvieron que resolver una sencilla ecuación para abrirla y encontrar los ingredientes para preparar una masa con queso para acompañar el plato principal.

Para la mayoría de los participantes era la primera vez que les tocaba cocinar. Moldalvsky decidió hacer unos sorrentinos de seso, acelga, queso y nuez con salsa de tomate y alcaparras, aunque el jurado tenía una opinión distinta. “Es una lasagna”, sentenció Martitegui. “La hazaña es comerlo”, retrucó Moldavsky.

A pesar de su entusiasmo, el humorista no pudo llegar a buen puerto. “Ya con el cuchillo, cuando corto, me doy cuenta de que hay masa cruda”, opinó De Santis. “Excepcionalmente gruesa”, redobló Martitegui. “Cruda, casi tapa el relleno. Esto es como un bodoque todo seco, empastado entre el relleno, la masa cruda, el tomate también seco, el pancito crudo, todo rematado con una hoja de laurel gigante”, enumeró el jurado. “Deduzco que no te gustó, ¿puede ser?”, preguntó con ironía el humorista.

Finalmente, Moldavsky fue el eliminado y Santiago del Moro fue el primero en decirle adiós. “Rober, gracias por tu humor, por tu grandeza, por tus recetas, por tu transpiración, por todo”, indicó el conductor.

"La pasé muy bien. En algún momento pensaba que me había colado en un avión o en un crucero y viajaba colado. (...) Creo que aprendí muchas cosas, no del seso pero sí lo demás, pero la verdad es que estuvo muy bueno", dijo el cómico. "Estoy muy contento. Es como una vacación que se terminó", cerró Moldavsky.

