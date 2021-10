Roberto García Moritán fue consultado por el escándalo China Suárez y Wanda Nara: su respuesta

A menos de una semana del escándalo, separación y reconciliación de Wanda Nara con Mauro Icardi, tras que la empresaria encontrará chats del jugador con La China Suárez, continúan las repercusiones.

Esto generó una gran grieta entre los fanáticos y se dividieron las aguas entre team China o team Wanda, separando de esta manera todo en grupos de apoyo a las dos famosas. Y, no quisieron dejar afuera de esto al marido de Pampita.

Roberto García Moritán fue invitado al ciclo Verdad, consecuencia de TN, le preguntaron por el Wandagate.

Luciana Geuna y Maru Duffard lograron incomodar al empresario que quiere meterse en política haciéndolo elegir de qué bando está.

"Por razones obvias, no voy a responder. Pero si me preguntás, soy del team 'Juntos para el cambio' yo", respondió esquivando el tema al máximo.

El marido de la modelo no quiso tomar partido ya que tenía relación con La China por ser la ex mujer de Benjamín Vicuña, el ex de Pampita, con quien tiene 3 hijos.

Además, la situación es similar a como empezaron La China y el actor chileno que en ese momento estaba junto a Carolina Ardohain.

A24/show