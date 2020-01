Roberto Edgar Volcán se casó con Jenifer en Puerto Iguazú

Aferrado a sus afectos y a Dios, Roberto Edgar Volcán tuvo un cambio radical en su vida. De ser una de las figuras destacadas de la movida tropical bajó 10 cambios, barajó y dio de nuevo.

Cuando todavía disfrutaba del grupo tropical, un trágico accidente automovilístico lo sumergió en una tristeza que, según creyó por entonces, iba a durar poco tiempo. Y terminó extendiéndose demasiado: el cantante hasta pensó en quitarse la vida. Pero con la fuerza de voluntad propia, el amor de los suyos y la fe en Dios, salió adelante.

Hoy vive con su familia en Puerto Iguazú, Misiones, y acaba de casarse con su amor desde hace 10 años, Jenifer.

" Vuelvo a vivir a Misiones porque allá el ritmo de vida es muy diferente. Y la conocía a ella, que es de Puerto Esperanza, a 50 kilómetros de las Cataratas de Iguazú. Y me aferré mucho a Dios. Cuando arrancó el cambio no tenía mucha importancia lo material, para mí ya pasaba a un segundo plano si tenía plata o no tenía: antes usaba reloj de oro, anillos, cadenas, y hoy no tengo anillos, salvo el anillo que me voy a poner ahora cuando me case, porque la idea es casarme. Jamás pensé que podía ser fiel. Yo siempre dije: yo no me quiero casar, nunca me quiero casar, como la canción", contó en una de sus últimas entrevistas.

Hoy contrajo matrimonio en Misiones a las 18 en el Hotel Tourbillón. La fiesta tiene lugar en el Salón de Empleados de Comercio de esa localidad.