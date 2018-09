Robertito Funes Ugarte: "Estoy indignado, fue humillante y obvia la entrega de los Martín Fierro de Cable"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Robertito Funes Ugarte dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras manifestar su descontento en Twitter con los Martín Fierro de Cable y el poco reconocimiento que hubo para la señal C5N donde trabaja y luego de que el oro quedó en manos de "A dos voces", ciclo de análisis político de TN. dialogó en exclusiva contras manifestar su descontento en Twitter con losy el poco reconocimiento que hubo para la señaldonde trabaja y luego de que el oro quedó en manos deciclo de análisis político de





"Siendo que C5N hace un rating estupendo es demasiado claro como otra vez premian a los programas del canal emisor de los Martín Fierro (Ciudad Magazine). Es la segunda vez que pasa lo mismo. Destratan a un canal de noticias de prestigio que gana en el rating como C5N y que habla de actualidad", comentó el conductor.







"La verdad que no quería ir este año y el año pasado fue lo mismo. No le tengo ningún respeto al Martín Fierro, hicimos mucho más rating que ellos (por TN). La estatuilla al canal que está emitiendo la ceremonia es una obviedad y una falta de respeto a los trabajadores, es una vergüenza lo que hicieron una vez más".





"Yo no quería ir pero me lo pidieron desde el canal. Ya me la banqué el año pasado. Este año no quería ir porque sabía que iba a ser lo mismo. Yo estaba nominado en dos ternas, una como conductor y otra por TVR, mínimanente tenían que reconocer al programa por toda la gente que trabaja, a mi me chupa un hue.. el premio. TVR es un producto que muestra una realidad que nadie lo hace", argumentó Robertito.







"Que se premien ellos mismos es vergonzante y sin dar un sólo premio a C5N, el rating te marca el termómetro y más sabiendo que somos empleados que ponemos todo prácticamente ad honorem, por lo menos un guiño de esa forma. Sólo le dieron un premio a Paulo Kablan que lo tiene re contra merecido".





"Me pareció horrible que no le hayan dado nada a C5N. Y vuelvo a dejar en claro que a mí no me interesa en lo personal el premio pero sí me interesa que se reconozca el trabajo de un canal. Estoy indignado, fue humillante y obvia la entrega de los Martín Fierro de Cable", finalizó muy enojado.