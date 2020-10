Robertito Funes Ugarte contó un detalle desconocido e insólito de su encuentro con el Papa en Roma

Robertito Funes Ugarte se sumó a "Estelita en casa", el ciclo de entrevistas por videollamada de Jey Mammon que se ve todas las madrugadas por América TV.

El reportaje fue super divertido con un Robertito desfachatado que arrancó el vivo con una máscara, una túnica muy llamativa. Luego se sentó en el sillón de su living, heredado de su madre según contó, junto a sus perros y con uno a upa.

Entre otras cosas, Estelita le preguntó por el día que conoció al Papa Francisco en Roma. Fue en el marco de un encuentro que tuvo con Cristina Fernández de Kirchner, Robertito recordó que eran muy pocos periodistas y al verlos salir comenzó a grabar con el celular.

Cristina se dio vuelta y se lo presentó, el Papa fue a su encuentro y a saludarlo. Entonces, Robertito contó: "Se da vuelta, me saluda, me da la mano y me pone la mano en la cabeza".

"Le preguntó ´¿por qué?´ y me pide que baje el celular, lo bajo. Entonces le digo: ´¿por qué padre me bendice?´", y revela la insólita respuesta del máximo Pontífice: "Por las dudas".

