Robaron y abusaron a la empleada de Pitty, la numeróloga

Ya es cosa de todos los días. Los argentinos nos estamos acostumbrando a convivir con la delincuencia y nadie, parece poder ponerle un freno a este flagelo.





En esta oportunidad, la víctima fue la empleada de Pitty, la numeróloga. El hecho sucedió en la mañana del lunes, alrededor de las 7, cuando la joven de 19 años esperaba el colectivo para ir a trabajar a la casa de la gurú de los famosos.





PrimiciasYa.com, "a Sandra Meza la manosearon, mientras la apuntaban para sacarle las cosas. Fue feo lo que vivió, vino llorando a casa. Fue en zona Oeste y la sacó barata". Según contó Pitty a





Y luego agregó: "Le sacaron la ropa, la pusieron contra un árbol y le robaron la cartera. Vamos hacer el descargo porque se llevaron las llaves de mi casa que estaban en su cartera".





"También le sacaron su celular y su campera. No se puede vivir más así, creo que ya no es normal todo esto que se está viviendo. Yo la voy acompañar desde mi lugar en todo lo que pueda para que no sigan pasando estas cosas", finalizó Pitty.