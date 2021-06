El ritual de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: "No deja de emocionarnos"

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se casaron en diciembre de 2019 y ahora están esperando su primer hijo juntos, Emilio, que nacerá en pocas semanas.

En este marco especial, la nutricionista subió a su cuenta de Instagram un video en el que muestra la fuerza con la que crece el bebé.

"Todas las noches hago lo mismo... Como una novedad.... "mira, mira, pone la Mano.... Mira como se mueve...."", comenzó su sentido posteo.

LEER MÁS: Cris Morena reveló que Luis Miguel quiso seducirla: "Me dijo que..."

"Ahí arranco a filmar, a mandarle los videos a todo el mundo, y a mostrar la destreza de nuestro bebé que con su fuerza le levanta la Mano a su papá @drcormi...", siguió.

"(Seguramente lo que hacen la gran mayoría de los bebés en la panza... Pero como este es nuestro bebé... Todo es increíble y único)", aclaró Estefanía.

Y cerró movilizada: "Esta casi las 24hs del día moviéndose... Pero no deja de ser una sorpresa... No deja de emocionarnos, no pasa a ser nunca una costumbre... Es la alegría de mi vida, de todos los días".

LEER MÁS: Emotivo mensaje y video de Mirtha Legrand por los 53 años de sus almuerzos