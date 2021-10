Ricky Sarkany reveló que pensó en suicidarse tras la muerte de su hija

Ricky Sarkany conmovió a todos con su presentación en un evento en Uruguay. El diseñador relató cómo fue afrontar la pérdida de su hija, Sofía Sarkany, que murió hace seis meses, luego de una larga lucha contra un cáncer de útero

El empresario reveló que pensó en quitarse la vida después del fallecimiento de su hija. “Estuve un mes sin salir del departamento. En un mes lo único que pensaba era si tenía huevos de tirarme por la ventana… por el balcón. No lo iba a hacer, pero sentía que esto terminaba", afirmó.

Después de algunos días, Ricky dejó su habitación para tomar un poco de aire fresco y, en el camino, se cruzó con un famoso productor argentino.

"En un momento vienen mis cuñados y me convencen de salir de casa. Bajamos y salimos a caminar. Yo no levantaba la cabeza de piso hasta que alguien dijo: '¡Ricky!'. Era Gustavo Yankelevich. Me dijo: ‘Yo no te mandé un mensaje a vos, yo estoy acá porque a mí me mandaron. Es totalmente imposible que yo hubiera estado acá’”, detalló.

El empresario recordó que la charla con Yankelevich fue sumamente enriquecedora. "Empecé a compartir historias con alguien que había vivido algo similar. Y ese encuentro no fue algo fortuito", remató.