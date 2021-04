Ricky Sarkany y su familia compartieron un emotivo video en homenaje a Sofía

La muerte de Sofía Sarkany dejó una pérdida irreparable para su familia y para su pequeño bebé, que fue concebido por subrogación de vientre. El cáncer de útero fue terminal y la empresaria dejó este mundo el pasado lunes.

Y la familia Sarkany sintió la necesidad de recordar el lema que acompañó a la joven diseñadora a lo largo de su vida en un emotivo video que compartieron en las redes sociales.

"El arte es una actitud y esa actitud cura. Mi consejo es que no importa lo que hagan mientras pongan su corazón, mente y alma en eso. Esta frase de (Nelson) Mandela, que a mí me encanta, dice: 'No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir'. Y creo que de eso se trata, de reinventarnos, de reilusionarnos, de seguir siempre capacitándonos, creando y conociendo, porque de ahí es de donde viene la verdadera gratificación y se genera la verdadera energía vital. Creo que nuestro mayor compromiso con la vida es hacer de ella nuestra mayor obra de arte"

“Qué emoción este video”, comentó Mery del Cerro, una de sus amigas íntimas. “Qué hermoso de verdad. Inspiradora”, continuó Rochi Igarzabal. Incluso la China Suárez se sumó a los mensajes de amor: “Amiga, si supieras todo lo que nos estás enseñando a todos, estarías más que feliz. Te amamos”.

