Ricky Martin reconoció a la actriz Mar Tarres que pagó la entrada para verlo en el meat and greet

La actriz Mar Tarres hizo la cola bancaria para compar una entrada especial para poder conocer al cantante Ricky Martin quien está en nuestro país y quien hace pocas horas brindó un concierto en Córdoba.

Mar y Ricky chatean por Instagram aunque ella siempre tuvo la duda si realmente era él o se trataba de un community manager.

Así es como pagó su entrada y fue una de las 25 personas que entró al meat and greet para conocerlo. Hizo la cola y cuando llegó su turno, Ricky abrió los brazo y de inmediato le dijo: "¡Belleza, finalmente nos conocemos!".

"Acabo de hacer el meat and greet con Ricky Martin y me tiembla el corazón. No puedo creer que se haya acorado de mí. Gracias", contó Mar en su cuenta de Instagram.

Desconfiada, Torres insistió con la pregunta: "¿Sabés quién soy?". Y ahí Ricky sacó la humildad que lo caracteriza y demostró una vez más que el que escribe detrás de su cuenta es él. "¡Pues claro, Mar!", afirmó el cantante boricua.

