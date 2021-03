Ricky Maravilla se vacunó contra el coronavirus y enfrentó las críticas: "Hice la cola como todo el mundo"

Ricky Maravilla se vacunó contra el coronavirus. El músico de 75 años se dio la primera dosis en el hospital Papa Francisco de Salta y enfrentó algunos comentarios ya que se acercó al centro médico sin turno previo pero igual pudo recibir la aplicación.

"Estaba permanentemente al 148 para anotarme y un familiar de Buenos Aires, que tiene familia en Salta, me llama y me dice que estaban vacunando en el hospital Papa Francisco", indicó el cantante de cumbia el lunes en "Intrusos", América.

Y comentó: "Inmediatamente sin perder un segundo me trasladé al hospital y había cinco personas antes. Me puse en la cola como todo el mundo y muy amablemente todo el personal del hospital cuando llegué me anotaron y me aplicaron la vacuna".

"No tuve ningún tipo de reacción, ni siquiera sentí el pinchazo. Realmente una bendición. El 25 de marzo tengo la segunda dosis, tengo que estar atento, ni bien me informen tengo que trasladarme al hospital", finalizó Ricky.

