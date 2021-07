Ricardo Montaner sorprendió al revelar la verdadera letra de su exitoso tema "Bésame"

En la noche del miércoles, Ricardo Montaner entonó uno de sus clásicos luego del paso de un participante en "La Voz Argentina". Pero luego de interpretarla, su hijo Ricky mencionó que la letra del tema inicialmente era otra. Eso hizo que el artista revelara la verdad sobre su canción "Bésame" y sorprendiera a todos con el tono del tema.

"Bésame la piel con el caudal de tu estrechez. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente. Que me bautiza y me bendice esa manera de besar", reza parte de la estrofa que cantó. Luego de recibir los elogios de Lali Espósito, el coach del reality de Telefe fue sorprendido por su hijo. "A que no saben que esa canción tenía otro nombre antes de que saliera", arrojó.

"No decía bésame en ningún lado", reveló Ricky. "Ni en el nombre ni en la letra", señaló el compositor del exitoso tema. "Se llamaba Mójame".

Acto seguido, cantó Bésame pero cambiándola por completo su letra original. "Moja el torrente de ilusiones, mójame todas las pasiones", se lo escuchó cantar, para luego confesar el por qué del cambio.

"Llego al estudio a grabarla, me producía Bebu Silvetti, y empiezo a cantarla. Él no había escuchado la letra. Le mandé una copia y yo me quedé con otra. En esa época era como medio fuerte la letra, era como el Mau y Ricky de hoy. Entonces me dice 'Chatito', esto no puede llamarse Mójame", le dijo el ya fallecido cantautor, pianista y productor musical argentino-mexicano. "Ni puede decir 'mójame el torrente...no puede, mójame por todos lados. No Chatito'".

Fue entonces cuando decidió ponerle "Bésame" en vez de "Mójame". Segundos después, luego del grito de Lali "era muy hot Montaner!", el cantante empezó a cantar como si la letra fue la original: "Mójame la luna y tapa el sol con el pulgar y mójame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo, mójale, con tu humedad. Mójame el susurro que me hiciste en el oído. Moja el recorrido de mis manos a tu altar. Con agua bendita de tu fuente, mójame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de mojar".

Recordemos que "Bésame" es la quinta canción que integra "Sueño repetido", su décimo álbum de estudio, lanzado al mercado en febrero de 2001.

LEER MÁS Un participante de La Voz le contó una anécdota de vida con Montaner: "¡Terminé hospitalizado!"