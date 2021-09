Ricardo Montaner reconoció la preferencia por una participante: "En mi top one"

Luz Gaggi, del team Mau y Ricky, sorprendió a todo el jurado con su impactante versión de "Chandellier" en los cuartos de final del programa "La Voz Argentina", Telefe.

En este contexto, Ricardo Montaner reconoció que tiene a la voz de la participante entre sus preferidas entre las miles que escuchó en el ciclo.

“Sigo de pie, desde que terminó la canción me quedé aquí parado...Tratando de ver si quieres continuar, porque se me hizo muy cortita”, empezó el talentoso cantante su devolución.

Y siguió: “Es un caso de estudio lo tuyo. Porque no es normal lo de la voz tuya...Y lo que pasa es que va acompañado con ella. No es simplemente una voz, y ya. Es ella toda, la interpretación que ella le pone”.

“Yo te digo una cosa. ¿Viste que yo tengo un top ten de mis canciones preferidas? Mira: yo te voy a decir algo. Yo puedo poner un top five de mis cantantes de La Voz. No de esta Voz, de las Voces que he hecho que hice ocho. Y déjame decirte que no sé cuántas voces habré escuchado en mi vida en el formato de La Voz. Creo que paso fácil las mil quinientas o dos mil. ¡No sé! Y puedes estar fácilmente en mi top cinco", reconoció Ricardo a puro elogio.

Y aseguró: “En mi top tres. O, para ser un poco más específico, en mi top one. Cuidado, mucho cuidado”.