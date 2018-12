Ricardo Montaner tras la final de "La Voz Argentina": "No sé si festejar o ponerme a llorar porque..."

Ricardo Montaner disfrutó a pleno la gran final de "La Voz Argentina" y admitió que Braulio Assanelli es como un hijo para él y que estaba orgulloso del desempeño del uruguayo incluso antes de conocer el voto del público. disfrutó a pleno la gran final dey admitió quees como un hijo para él y que estaba orgulloso del desempeño del uruguayo incluso antes de conocer el voto del público.





Al respecto, el argentino nacionalizado venezolano reveló que su compañera "la Sole" le había adelantado en la primera audición que, con Braulio en su equipo, "tenía al ganador de La Voz".





Lucas Belbruno mientras que Amorina Alday terminó en tercer lugar y Juliana Gallipoliti ocupó el cuarto puesto. Finalmente, y por decisión del público, Braulio se convirtió en el ganador del certamen y se llevó un premio de $500.000. El segundo lugar fue ocupado pormientras queterminó en tercer lugar yocupó el cuarto puesto.

Braulio







En diálogo con PrimiciasYa.com, Montaner manifestó sus sensaciones tras la finalización del exitoso ciclo de Telefe: "Fue un día raro porque además de terminar el programa, termina mi estadía en Argentina. Es tener sentimientos encontrados, no sé si festejar o ponerme a llorar porque nos vamos. Tuvimos cuatro intensos meses trabajando y me llevo mucha experiencia vivida aquí".





Al ser consultado sobre qué sintió al escuchar que Braulio era el gran ganador, dijo: "Sentí una emoción inmensa al sentir que Braulio había ganado. Yo me acuerdo cuando él eligió venir a trabajar conmigo, el día que eligió que yo fuera su coach, me emocionó mucho también y fueron sensaciones parecidas. Lo festejé mucho y le di gracias a Dios porque me trajo hasta aquí y pudimos ganar".





Luego adelantó: "Cuando me toque ir a Uruguay lo voy a llevar a cantar conmigo y seguro que en algún show cuando venga aquí a la Argentina".





¿Estarás en "La Voz Argentina 2019"?: "No sé si el año que viene estaré en el programa, no se ha dicho nada aún. Pero siempre estaré disponible y con ganas de venir".





