Ricardo Fort se queda solo: otras dos ex novias se bajaron de la serie de su vida

En medio de los escandalosos cruces de la familia de Ricardo Fort con algunas de sus ex parejas por la serie que quieren llevar a cabo sobre la vida del chocolatero, se conocieron nuevas bajasen las últimas horas.

Tras conocerse hace ya algún tiempo la decisión de Virginia Gallardo de no participar de la serie sobre la vida del Comandante, donde fundamentó no querer formar parte de un negocio de lo que fue su relación con Fort al asegurar "Sé lo que vivimos. A Ricardo lo quería y lo conocí en un momento de mi vida que me hizo bien", se desató una suerte de guerra con Martita y Felipe, así como también, y sobre todo, con Rocío Marengo -actual pareja de Eduardo Fort, el hermano de Ricardo- quien la acusó de haber pedido una importante suma de dinero en dólares.

Así las cosas, este jueves fue Guido Záffora, periodista del magazine de América TV 'Es por ahí', quien anunció que otras dos ex parejas del recordado Ricardo Fort rechazaron la propuesta de formar parte de la serie, a cargo de la productora de Eddie Fitte 20/20 Films y la supervisión de los Fort.

Una de ellas es Claudia Ciardone, sindicada por aquel entonces como la tercera en discordia entre Gallardo y Fort, quien a través de un mensaje de audio aseguró que dijo que no cuando la llamaron porque no tiene ganas de hablar del tema. Además deslizó que "Las últimas veces que hablé, no la pasé bien así que elegí no participar para justamente no pasarla mal". Sucede que las últimas veces que fue consultada por su relación con el desaparecido Fort, habría sufrido agresiones de todo tipo de parte del entorno cercano del chocolatero.

En tanto, la otra baja de otra de las ex del papá de Martita y Felipe Fort llamada por la producción de la docu serie es Erika Mitdank. Se trata de una de las últimas novias de Ricardo antes de que se asumiera gay y saliera con Rodrigo Díaz. De acuerdo a la información brindada en el programa de América TV, a Mitdank le sucede lo mismo que a Ciardone. Sabe que hablar de Fort implica pasarla mal y generarle inconvenientes de los que en este momento de su vida no tiene ganas de afrontar.