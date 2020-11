Ricardo Fort cumpliría 52 años: la linda anécdota que contó Cinthia Fernández del antojo que le cumplió

Ricardo Fort nació el 5 de noviembre de 1968 y hoy cumpliría 52 años. En este contexto, Cinthia Fernández recordó el día que el millonario le cumplió un antojo cuando estaba embarazada le llenó la casa de chocolates.

"Yo estaba embarazada y mi espectacular exmarido >(Matías Defederico) estaba tomando algo en un bar. A las tres de la mañana me agarró antojo de comer un bocadito (de la firma de la familia Fort), no me había pasado en todo el embarazo, y lo puse en Twitter", recordó ella en "Los ángeles de la mañana", El Trece.

Y siguió: "Ricardo me escribió por privado y me dijo ‘mañana tenés toda la casa llena de chocolates’. Dudé si era su cuenta real, por lo que también me escribió una persona que estaba siempre con él y me pidió la dirección de mi casa. No te puedo explicar lo que fue al otro día. Estuve un año llena de granos por comer chocolate".

"Y eso que nos habíamos peleado porque yo decía que la relación entre Virginia Gallardo y él no era verdad. Después, hicimos las paces", concluyó la panelista sobre el chocolatero, quien falleció el 25 de noviembre de 2013.

