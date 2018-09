Ricardo Darín se arrepintió de pedirle disculpas públicas a Valeria Bertuccelli

Ricardo Darín reconoció que se equivocó en pedirle disculpas en público a Valeria Bertuccelli tras sus declaraciones en el ciclo que conduce LNE, por A24. reconoció que se equivocó en pedirle disculpas en público atras sus declaraciones en el ciclo que conduce Luis Novaresio , por

Embed



En una entrevista con Perfil, el actor reflexionó sobre este tema y aseguró que no tendría que haberle pedido disculpas en público.





-¿Cómo te pegó eso, lo que dijeron Bertuccelli y Rivas?

-Mal, muy mal.





-¿Te lo esperabas?

-De ninguna manera. De ningunísima manera. Y no me lo esperaba porque no se condice con la realidad. Vos podés esperar algo semejante si tiene relación con algo que haya ocurrido.





-¿Por qué creés que salió a hablar Bertuccelli?

-No logro entenderlo. Creo ser un tipo observador, atento, pero no puedo creer que se haya generado tanto odio hacia mi persona y yo no me haya dado cuenta. Eso es lo que más me sorprende. Es indiscutible que la única forma en que vos podés difamar a alguien en público por un hecho privado es porque odiás.

valeria bertuccelli.jpg







-Vos al principio intentaste componer las cosas, ahora hablás de odio. ¿Qué cambió?

-Cometí un error. Esto es odio.





-¿Odio en el sentido de intento de destrucción?

-Intento de destrucción y de daño. Me descoloca. Mi tendencia natural es no involucrarme más en el tema porque me hace daño. La verdad es que no sé qué pasó. Lo que puedo decirte es que el nivel de dolor o de daño fue distinto por la relación que tenía con cada una de ellas. Una era mi amiga, la otra no. Eso no significa que me haya llevado mal con Erica Rivas, todo lo contrario. Vivimos momentos fantásticos, ella es una gran actriz. Luchamos juntos arriba del escenario. Viajamos juntos. Tuvimos desencuentros, tuvimos discusiones, tuvimos reclamos recíprocos. Cometí errores y le pedí disculpas. Ella también cometió errores y nunca me pidió disculpas. Tampoco era para que desembocara en esto. Lo que te llama la atención, y que le llama la atención a mucha gente, es esta cosa de la simultaneidad. Probablemente, por ahí ande una posible explicación de cómo ocurrieron estas cosas. Yo al principio cometí un error muy grande, visto a la distancia: Valeria pidió que yo le pidiera disculpas públicas. No tendría que haberle pedido disculpas públicas por algo que era privado y ella hizo público





Fuente: Perfil.