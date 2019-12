Ricardo Darín sobre la polémica con Érica Rivas: "Pongo las manos en el fuego por Susana"

El domingo pasado, Susana Giménez recibió a Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis y Darío Lopilato​, integrantes del elenco de "Casados con hijos", que en junio de 2020 estrenará su versión teatral en el Gran Rex.

Rápidamente llamó la atención la ausencia de Luisana Lopilato​ y Érica Rivas. Pero la esposa de Michael Bublé salió al aire brevemente por Skype desde Canadá y mostró su alegría por el regreso de la sitcom, ahora en teatro.

"Érica está en Brasil", anunció De Bellis, que también contó que era el día de cumpleaños de la actriz que interpretó a María Elena Fuseneco.

Al día siguiente, en "Intrusos" analizaron su ausencia y arrojaron una polémica versión. “Muchos hablan de que Érica no fue por su cumpleaños, que fue el 1 de diciembre. O también que no fue por un viaje”, comentó el periodista Guido Záffora, que luego brindó su información. "Ahora, ¿por qué Erica no fue de Susana? No fue por un viaje ni por su cumpleaños. El tema es que alguien dijo ‘que esta chica no venga’", aseguró.

Luego, Záffora afirmó: "Susana Giménez dijo ‘no quiero a Érica Rivas en mi living’". Ante la sorpresa de todos, sumó: "El tema tiene que ver con Ricardo Darín y la amistad eterna que tiene con Susana".

En diálogo con "Pamela a la tarde", Darín opinó sobre el tema y aseguró: "Es imposible que Susana haga eso, no hay ninguna chance. La conozco y sé que eso no lo haría jamás".

Y ante la insistencia del cronista, volvió a afirmar: "Ella es na profesional y ha invito gente a su programa que ha hablado mal de ella. Y por el cariño que me tiene, jamás haría eso justamente para no generar 'suspicacias'. Yo no hablé con ella sobre esto, pero pongo las manos en el fuego por Susana. No está en su naturaleza".

