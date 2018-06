Ricardo Darín fue invitado a ser miembro de la Academia de Hollywood

En otro intento por volver más diversa a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la institución invitó a un récord de 928 artistas de todos los rubros a integrarla a partir del próximo año.

Entre ellos se cuentan muchos artistas hispanoamericanos, como los actores argentinos Ricardo Darín, Mía Maestro y Bárbara Lennie; los directores Andy Muschietti y Pino Solanas ; los compositores Osvaldo Golijov y Emilio Kauderer, y la productora Bárbara Muschietti.

Así como la campaña #OscarSoWhite dio como resultado una mayor proporción de miembros afroamericanos y un récord de películas nominadas con participación protagónica de actores y directores negros, la última ceremonia de los premios de la Academia - incluso en medio de los ecos más fuertes del #MeToo - tuvo un marcado acento inmigrante, que tuvo su ápice en el triunfo de "Remember Me", la canción de Coco, como mejor composición original.

La escritora J. K. Rowling, Emilia Clarke (Game of Thrones), Mindy Kaling (Ocean's 8: Las Estafadoras, 2018), Lena Headey (Game of Thrones) y Gina Rodríguez (Jane the Virgin) también forman parte de la lista.