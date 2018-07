Ricardo Darín: "Estoy todo lo bien que puedo estar"

Ricardo Darín se encuentra en Rosario con Escenas de la vida conyugal y volvió a referirse al tema de las acusaciones que semanas atrás realizaban Valeria Bertuccelli y Érica Rivas, quienes denunciaron públicamente que el actor las había maltratado cuando en 2014 realizaban esa misma obra. se encuentra en Rosario cony volvió a referirse al tema de las acusaciones que semanas atrás realizaban, quienes denunciaron públicamente que el actor las había maltratado cuando en 2014 realizaban esa misma obra.





"Y, yo estoy bien, conmocionado pero bien", respondió cuando el cronista de Intrusos le preguntó cómo se sentía luego de lo sucedido. respondió cuando el cronista dele preguntó cómo se sentía luego de lo sucedido.





"Le pedí a mis compañeros que no salgan a hablar porque los atacan. No tiene sentido. Es muy difícil pararse frente a la difamación. Es duro, dificultoso y la prudencia y la inteligencia indican que uno tiene que bajar los decibeles porque si no se transforma en una especie de tragedia y la verdad es que no lo es. No murió nadie, por suerte. Hay que poner las cosas en la dimensión en la que es", agregó el actor.





"No quiero hacer una conferencia de prensa de esto. Estoy bien, estoy perfecto, bah, perfecto, vos me entendés, estoy todo lo bien que puedo estar", lanzó, con incomodidad,





No te pierdas el video de esta nota!