Ricardo Darín bancó a Susana Giménez: "Detesto un poco la cantidad de boludos que..."

Susana Giménez sufrió hace unas horas un accidente doméstico en su estancia La Mary por la cual fue derivada a una clínica privada de Uruguay y donde tuvo una lesión en el codo izquierdo y le colocaron una férula. Por suerte, ya recibió el alta y se encuentra descansando en su casa.

En este marco, Ricardo Darín se refirió a esta situación en diálogo con el ciclo que conduce Coco Sily, Radio Pop, y defendió a la diva por los comentarios que recibió por su viaje al país vecino en plena cuarentena.

“Silencio es salud. Qué puedo decir yo sobre Susana, más allá de que la quiero y que lamento lo que le pasó. Lo único que puedo decir es que detesto un poco la cantidad de boludos que deben estar contentos porque tuvo un accidente. Pero todo llega… La adoro y la adoraré hasta el final de mis días”, indicó Darín.

Y amplió sobre sus declaraciones desde Uruguay que generaron ruido: “A veces se va al pasto. Pero forma parte de su ADN, no tiene filtro”.

“Yo a veces le aviso, le digo algo porque somos amigos, ‘me parece esto o lo otro’, pero también estoy dispuesto, a esta altura de mi vida, a respetar lo que piensen los demás aunque yo no esté de acuerdo. Es así. Si no es mentira, es un chamuyo: el afecto tiene que estar por encima de todo y está directamente relacionado con cómo fue esa persona con vos en la vida. Cómo se manejó, si fue de frente o no, si fue transparente o no”, explicó el actor.

Y cerró: “Eso es lo que marca el afecto hacia una persona. Después, todos cambiamos de opinión, el mundo está en movimiento permanentemente, así que te puede pasar que un día estés de acuerdo o no, y esto es todo lo que te puedo decir…”.