Ricardo Darín y su análisis del coronavirus: "Hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto"

Ricardo Darín brindó una extensa entrevista por skype en medio de su aislamiento en Buenos Aires.

El destacado actor remarcó la desigualdad que existe y las personas que están acumulando riqueza durante esta crisis sanitaria a nivel mundial.

"Es un momento histórico. Vamos a salir modificados de aquí. Esto nos desenmascara. La necesidad de conseguir cosas esenciales. No desenmascara de la cantidad de estupideces que vivimos persiguiendo", explicó el actor en diálogo con el ciclo "Late Motiv" de España.

"Consumimos cosas que no necesitamos. Leí el otro día un artículo que decía 'la economía se tambalea porque estamos comprando solo lo que necesitamos' y es así", agregó.

LEER MÁS: Ricardo Darín: “Es muy difícil luchar contra la pandemia de pelotudos”

Y expresó su gran preocupación por la gente de la tercera edad que transita el aislamiento en soledad: "Estamos dependiendo de los demás ese puede ser el gen modificador estamos luchando contra el ego estamos haciendo algo bueno, porque es nuestro monstruo interno".

Y sobre el sistema capitalista, el actor consideró: "La estupidez esto me inquieta desde hace décadas. Estupidez de cometer errores que cuentas vidas. La estupidez de los necios que se distraen con teorías conspirativas. Estamos todos en la misma sopa y hay que resolver el día a día".

LEER MÁS: La cena de Susana Giménez, Ricardo Darín y Florencia Bas: ¡con blooper incluido!

"Me inquieta que no detectemos qué está ocurriendo y también no poder ayudar más. Hay una profunda desigualdad en el mundo y la vamos a sentir en forma dolorosa... La acumulación de la riqueza... Hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto", cerró Darín.