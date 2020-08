Rial por la muerte del niño que tomó dióxido de cloro: "Hay ignorancia y lo de Canosa fue una provocación"

A raíz de la muerte de un niño de 5 años por la ingesta de dióxido de cloro, Viviana Canosa quedó en el foco de la tormenta por haber tomado en cámara la misma sustancia.

Al igual que hizo Jorge Lanata ayer en su programa, Jorge Rial habló hoy de la actitud de Viviana.

"Lo que parece un chiste pasó en el programa que conduce Viviana Canosa. Ella, y me adelanto a decir que para mí no es una asesina como se quiso instalar en las redes sociales el fin de semana, no es responsable de la muerte, pero sí creo que es responsable de un mensaje provocador. Porque una cosa es equivocarte en una información, porque creés en algo, pero si viene un profesional y te dice 'no es así'. Tenés que decir 'me equivoqué'", dijo Rial.

Y agregó: "Esta imagen es la que jode. Una cosa es equivocarte porque creés en eso, pero en esto, en donde todos somos ignorantes… Porque Canosa no es ninguna tonta. Yo laburé con ella. Lo que ella hizo fue provocar. Quizás porque se siente cómoda en el lugar de encabezar mediáticamente la nueva derecha argentina, que no está mal. Lo que está mal es decir 'yo tomo esto'. Y murió un chico por tomar dióxido de carbono. Está claro que los primeros responsables son los padres, ni hay que ligarlo directamente con el tema de Canosa, porque no es que tomó porque la vieron a Canosa, pero hay ignorancia y lo de ella fue una provocación".

Recordemos que anoche, Jorge Lanata en "Periodismo para todos", le apuntó a la animadora del Nueve.

“La otra vez cuando pasamos esto, yo pensé que era irresponsable lo que hiciste, Viviana. No está bien. Más allá de que eso no hubiera tenido ningún efecto, todavía no hicieron la autopsia del nene que se murió por tomar dióxido de cloro, que es lo que vos recomendabas”, señaló Lanata en el arranque de su ciclo.

Y agregó: “Yo rezo para que se haya muerto de otra cosa, porque va a ser imbancable para vos si el nene se murió por tomar dióxido de cloro, cuando vos aparecías en la tele diciendo ‘yo no lo recomiendo, pero lo tomo’”.

"Por favor no tomen dióxido de cloro. y ojalá, Canosa, que este chico, obvio, estuviera vivo. Pero que no se haya muerto de eso", concluyó el periodista.

