Rial estalló contra Susana y el Negro Oro: "Los venezolanos son exiliados, no los nuestros que son conchetos"

El periodista y conductor Jorge Rial se enojó bastante en su programa "Intrusos" cuando se tocó el tema de los famosos exiliados en Uruguay por la cuarentena y "falta de libertad".

"Me da mucha bronca la venta que hacen, la postura y esta puesta en escena que hacen en un momento muy jodido del país y del mundo. El tema no es la cuarentena, es la pandemia. Todos los países la están pasando para el culo, algunos peor que nosotros todavía. Los referentes, los que tienen un micrófono nos hagan creer que se están yendo a un exilio empujados porque no hay libertad y los persiguen, es mentira", dijo tras conocerse que Juanita Viale se radicará en Uruguay y tras hablar de los mensajes que dejaron El Negro Oro y Susana Giménez cuando se fueron del país.

Y agregó: "El Negro Oro tuvo... y lo pongo a él porque lo quiero, que diga que recuperó su libertad ambulatoria de encontrarse con amigos porque estamos todos bajo eso. ¿Para qué le escribe al Presidente? ¿Qué quería que hagamos un paro nacional? ¿Que le pidamos que no se vaya? Se está yendo porque tiene ganas".

Rial, que es amigo de Oro, dijo que es uno de los "exiliados conchetos" que tiene la Argentina. "No es que vive acá con un IFE. No está tomando tierras en Laferrere. Ganó muy bien, fortuna, con todos los gobiernos, como ganamos todos porque laburamos de esto no para los gobiernos, rompiéndonos el culo. La que hizo se la hizo laburando. Tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera. Lo que digo es que no sirve el discurso de me voy perseguido porque le tira kerosene a un momento difícil. La gente se cree que se van exiliados. Y no es verdad. Susana se va porque puede. Se va en avión privado. ¿Qué exiliado se va en un avión privado? Si ponemos el caso de Venezuela es verdad. Venezuela es hoy un régimen opresor, se convirtió en un régimen opresor, no en una dictadura, porque fue elegido democráticamente, pero hay gobiernos democráticos que se van convirtiendo en gobiernos opresores y no se van en vuelo privado, se van cargando a sus hijos por la frontera. Eso son de verdad exiliados. No estos exiliados conchetos que tenemos", enfatizó.

"Son exiliados conchetos, una cosa es irte de vacaciones, ¿qué libertad? La de ir a tomar un feca, ninguno, no la tenemos. La estamos recuperando de a poco y con riesgo", finalizó.

