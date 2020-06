Rial destacó la actitud de Mirtha Legrand: "Hay pelotud... pidiendo una rebelión y ella ni se queja"

Jorge Rial destacó hoy en "Intrusos" la actitud de Mirtha Legrand de no quejarse por la cuarentena siendo que ella no pudo, incluso, ni despedirse de su hermana Goldie que falleció hace exactamente un mes.

A diferencia de Susana Giménez que se quejó y se fue al exterior, la diva del Trece no emitió ni una palabra de queja.

"Quiero destacar la actitud de Mirtha. Tiene 93 y en 7 meses perdió a su hermano y hace un mes apenas perdió a su hermana, su compañera de vida, a su par, está encerrada hace 73 días, no pudo despedir a su hermana, apenas tiene contacto con su hija y su nietos, no sale ni al balcón, no escuché una queja. No escuché una queja", expresó Rial luego demostrar unas declaraciones que Chiquita hizo al cronista Gonzalo Vázquez que se contactó con ella el fin de semana.

Y agregó: "La tristeza que podemos tener todos, no escuché una queja. De alguien que podría quejarse tranquilamente porque tiene micrófono, peso e historia de queja. Putear contra este gobierno, la pandemia, contra lo que se hace y lo que no. Y elige ponerse en un lugar de una mujer común, con 93 años que está encerrada, que sufre, que tiene conciencia de que el virus te puede llegar en cualquier momento, que sabía de qué se trataba, que tomó la decisión responsable de no ir a su trabajo, la televisión, y después yo veo tanto pelotudo llamando casi a una rebelión pública, a salir a la calle, a romper la cuarentena, he escuchado gente decir que el virus no existe, que es una conspiración".

Recordemos que el pasado fin de semana se hizo una cobertura de muchos medios de distintas marchas para pedir por la flexibilización de la cuarenta.

"Yo no hablaba de los boludos que salieron a la calle, hablaba de los boludos que firmaron la solicitada. Son los intelectuales, los que saben, por qué no ven un poco a Mirtha y la toman como ejemplo. Tiene tanto o más poder que Tinelli y Susana. Y está encerrada en su casa cumpliendo lo que le piden y no protesta. Me saco el sombrero", finalizó Jorge.

