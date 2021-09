Dudas por su anillo: More Rial aclaró si está comprometida o no

More Rial mostró un anillo de compromiso desde las redes sociales en medio de las dudas sobre su real estado sentimental.

La hija de Jorge Rial se pronunció en las redes sociales después de haberse puesto una alianza en el dedo anular.

"¿Qué es ese anillo? ¿Estás comprometida?", fueron algunas de las primeras preguntas que recibió.

A lo que aclaró: “No, chicos. No estoy comprometida, estoy soltera, literal soltera. Son dos anillitos muy lindos que tengo pero no estoy comprometida”.

"Estoy soltera hace un tiempo largo y estoy muy muy bien”, añadió contundente.

Morena Rial respondió hace unos días a una pregunta particular sobre su hijo, Francesco Benicio, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. El bebé nació en marzo de 2019.

“¡Hola hermosa! Una pregunta ¿Planeaste a tu bebé? Estoy en búsqueda y nada todavía”, le consultó una seguidora en la red social sobre su experiencia como madre.

A lo que More respondió a pura sinceridad: “No, no, chicos. Fran no fue planeado, pero es aceptado con mucho amor, es el amor de mi vida. Pero no estaba en nuestros planes en ese momento”.

“Fran nació el 27 de marzo y yo tenía 20 años, así que tenía 20 y quedé embarazada a los 19, de chiquita”, contó la hija del periodista Jorge Rial sobre la llegada al mundo de su hijo.

Y además recordó: “A Fran lo tuve por cesárea porque la verdad iba a ser por parto normal pero no aguantaba más la panza y el dolor de espalda, así que le pedí al médico básicamente que tengamos una cesárea urgente”.