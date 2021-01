Revelaron cómo se enteró Benjamín Vicuña que Pampita espera una beba con Roberto García Moritán

La modelo eligió el día de su cumpleaños para anunciar que se encuentra en la dulce espera. Su ex ya lo sabía desde antes.

Pampita anunció su embarazo el domingo pasado a través de las redes sociales. Después de la confirmación de que tendrá una nena junto a Roberto García Moritán, comenzaron a revelarse algunos detalles de cómo se fue enterando su círculo más íntimo, en especial su ex pareja, Benjamín Vicuña.

Las versiones del embarazo comenzaron en mediados de noviembre. Pese a que la modelo en todo momento se encargó de desmentirlo, lo cierto es que esperaba los tres meses para dar a conocer la noticia. Sin embargo, sus amigas y el papá de sus hijos, ya lo sabían con anticipación.

Desde el entorno de Pampita contaron cómo se enteró Vicuña de que su exmujer está en la dulce espera: “Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, informó BigBang News.

“Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer. Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito”, agregó la misma fuente sin darse a conocer.

