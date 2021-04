Germán Martitegui estaría en pareja pero no quiere contar quién es

El jurado de Masterchef Celebrity, Germán Martitegui, estaría en pareja pero prefiere no exponer su vida privada. ¿Quién es?

Germán Martitegui se fue convirtiendo en uno de los jurados más malos de Masterchef Celebrity. Si bien estuvo en las temporadas donde participaban los no famosos, con la llegada de las versiones de estrellas, Martitegui logró un nivel de popularidad muy alto.

Poco se sabe de su vida privada aunque él dio a conocer que vive en su casa junto a sus dos hijos, Lautaro y Lorenzo. Pero... ¿está solo?

Aparentemente, Germán tendría pareja y suele likearlo mucho en sus posteos de Instagram.

"Desde hace muchos años que tienen buena onda, pero antes uno de los estaba en pareja y por eso no se avanzó. Se tienen mucha estima y son geniales en lo que hacen. Desde que empezó Master no se separaron", afirma el portal de revista Paparazzi.

La pareja de Martitegui tendría un restaurante muy reconocido en la zona de Palermo, y hace algunas semanas fue premiado mundialmente.

"No blanquean porque Germán no quiere. Siente que sus hijos son chicos y que se armaría un escándalo muy grande en lo mediático. Se quieren, sí. Pero él es una persona muy tímida y no quiere que se arme todo un run-run a su alrededor", cierra una persona.