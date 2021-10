La reunión de L-Gante y Alberto Fernández: el pedido que le hizo el cantante

Alberto Fernández recibió a Elian Valenzuela, L-Gante, y conoció a su hija, Jamaica. Acompañado por Fabiola Yañez, el presidente de Argentina compartió un encuentro con el cantante, quien asistió junto a su novia, Tamara Báez, y la pequeña Jamaica, quien nació hace unas semanas.

El propio mandatario compartió un anticipo en su cuenta de Twitter, donde se los puede ver a ambos charlando de manera distendida. La reunión se pudo ver en la noche del domingo vía redes sociales.

Durante la charla, el artista de la cumbia 420 le hizo un expreso pedido a Fernández de cambiar los planes por trabajo para los argentinos.

"Pienso un poco en el futuro, me gustaría que en vez de agarrar regalías sea trabajo, que lo que ganas te lo ganaste vos, es así", indicó el cantante.

En julio, L-Gante había protagonizado un cruce mediático con la vicepresidenta Cristina Fernández, quien lo había mencionado en un discurso.

“Yo les recomiendo que lo escuchen porque dice que con esa Conectar Igualdad en el 2014 y un microfonito de mil pesos hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, había manifestado la vicepresidenta.

A lo que el popular joven aclaró: “La compu no me la dio el Gobierno, la cambié por mi celular".

Luego, compartió una aclaración ante algunas críticas que recibió: "Tuve una charla con el presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedicó estas palabras... Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como LGANTE; con tan solo 21 años me las arregle como pude y logre muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o qué el presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento".

Y añadió: "Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque Tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos a mí me importa EL PUEBLO y que su VOZ se escuche. A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al presidente de mi país. Y ASÍ FUE".