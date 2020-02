Restricción perimetral para Claudio Paul Caniggia

Mariana Nannis se encuentra en la Argentina y en breve notificarían la medida pedida para su ex.

“Lesiones agravadas y aborto sin consentimiento”, es el título de la denuncia que Mariana Nannis realizó contra su ex y padre de sus tres hijos Charlotte, Axel y Alex, Claudio Caniggia, en noviembre del año pasado.

La restricción de acercamiento es de cien metros y tiene vigencia de un mes, aunque la idea es renovarla una vez vencida. Se trata de una medida de “protección” para evitar que compartan lugares comunes como restaurantes.

La medida que fue efectivizada por la jueza a cargo del Juzgado Civil número 10, había sido pedida por la Oficina de Violencia Doméstica con el fin de evitar que el Pájaro esté cerca de su ex. Gonzalo Díaz Cantón, abogado de Nannis llevó ayer la orden a la comisaría para que el ex futbolista pueda ser notificado de la misma en las próximas horas, confirmó el portal Teleshow de Infobae.

“Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo”, había relatado la rubia a Involucrados.

“Ya lloré 30 años y no pienso llorar más. Ahora lo que me toca hacer son todas las denuncias pertinentes que tengo que hacer para recuperar mi dignidad, porque es indigno y humillante que te hagan estas cosas. Y después, proteger a mis hijos, porque mis hijos son mi familia”, agregó Mariana.

