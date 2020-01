La respuesta de Thelma Fardin ante la palabra del abogado de Érica Basile por el caso Pablo Rago

Alejandro Cipolla, abogado defensor de Érica Basile, la mujer que denunció por abuso sexual a Pablo Rago, advirtió que el Colectivo de Actrices no se comunicó con su clienta para interiorizarse del caso.

“Él (Rago) se va a tener que presentar y si se quiere ir del país va a tener que pedir permiso en el juzgado informando en donde se va a encontrar. En el caso de que las pericias, que se van a hacer entre febrero y marzo, den positivas, yo voy a solicitar la prisión inmediata”, anunció el letrado en declaraciones a AM 1300 La Salada.

"Las pericias marcan si la persona está diciendo la verdad y si quedó un daño ocasionado de ese episodio que sea similar al de una víctima de abuso sexual. El daño, a una persona abusada, no se le va más”, manifestó en diálogo con Ulises Jaitt en "El Show del Espectáculo".

“Érica está muy nerviosa. Hablé ayer cuando llego la cédula de notificación. Más allá de que fue víctima, recordarlo todo el tiempo y la notoriedad que alcanzó el tema es complicado por cómo se lo explica a sus hijos”, sentenció Cipolla.

Y aseguró: "El colectivo de actrices no se comunicaron con Erica Basile que es actriz. Deben ser para personas que no les agradan. Thelma FardIn tampoco se comunicó. Deben tener amistad con Rago".

Luego de estas declaraciones, Thelma Fardin, referente de colectivo, expuso un mensaje en Twitter sobre el tema.

"En qué momento me convertí en el estado y no me enteré? Yo por acá laburando y siempre disponible en este teléfono, que vive desbordado porque: no, no tengo secretario ni asesores. Soy actriz muchachos no abogada, pero le pongo el cuerpo a todo lo que puedo", aclaró la actriz..