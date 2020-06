La respuesta de Paula Chaves tras las críticas de Jorge Lanata a "Bake Off": "Yo me quedo con..."

Cuatro domingos compitieron hasta el momento Paula Chaves y Jorge Lanata. "Bake Off" ya estaba en la pantalla de Telefe cuando "Periodismo para todos" regresó tras la licencia del conductor por recomendación médica.

El primer día de competencia, Lanata logró ganar la franja pero los domingos siguientes, Chaves se quedó con el mejor promedio de rating.

Molesto por perder contra la competencia gastronómica, el periodista del Trece dijo que se debía a que “los trolls K apoyan un programa de tortas”.

Al ser consultada por los dichos, Paula respondió: “Yo estoy por parir, conectada en mi casa, con los chicos. De Bake Off me quedo con lo lindo, que me manden mensajes para que las familias jueguen a que hacen el programa”.

“Es una competencia linda, cálida, blanca. No me fijo si es éxito por rating, es hermoso para que lo vea la familia. No me meto en la política. Es increíble lo que se armó con el programa, para los chicos y las familias”, remarcó la mujer de Pedro Alfonso en una nota con "Agarrate Catalina", por La Once Diez.

Por último, la conductora habló del tramo final de su embarazo: “Estoy transitando un embarazo súper tranquila, muy en paz. Con miedo, con tristeza, contenta por la posibilidad de estar en casa y anidar”.

