La respuesta de Pampita a Viviana Benítez: "Tenemos todas las pruebas"

La modelo y conductora aclaró que analiza denunciar a su ex empleada por calumnias e injurias. El video.

El jueves se conoció un revés judicial para Carolina "Pampita" Ardohain en la causa que le inició su ex niñera, Viviana Benítez.

La Justicia pide ahora que se investigue a la conductora por “posible coacción y privación ilegal de la libertad”.

Este viernes, en charla con "Intrusos", Pampita se mostró confiada y serena y aclaró sobre este tema: "Tenemos todo el material para demostrar que esto es una calumnia e injuria y lo vamos a presentar de nuevo".

"Ella se iba a reuniones para otros trabajos con mi ropa, se iba antes. En mi casamiento me dijo que me deseaba lo mejor, que no podía dormir de la emoción", indicó.

Y remarcó: "La consideraba una más de mis amigas. A diferencia de la vez anterior, ahora estoy muy bien, tenemos todas las pruebas, chats de años".

Y aseguró que demandará a su ex empleada: "Calumnias e injurias hasta el final, esto no me lo merezco, se le dio todo para que fuera feliz en mi casa. Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias".